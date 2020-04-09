شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": فسح 5600 رأس ضأن قادمة من رومانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، أنه ضمن جهود الوزارة في دعم السوق المحلي، تم فسح 5600 رأس من الضأن قادمة من رومانيا عبر ميناء جدة الإسلامي.

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