تعزيز المرونة في القطاع السياحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة
عقدت مجموعة عمل السياحة في مجموعة العشرين اجتماعا مستوى المجتمع الدولي واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19).
وبناء على تقديرات منظمة العمل العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحةيواجه قطاع السياحة بسبب الفايروس المستجد كوفيد-19 خسائر تقدر بـما يتراوح بين 25 – 50 مليون وظيفة و25 – 56 مليار دولار في مصروفات قطاع السفر والسياحة لهذا العام.
كما تم الناقش حول الالتزامات طويلة المدى في الاستفادة من السياحة كوسيلة نمو اجتماعي اقتصادي و الدور الهام للتقنية في إدارة الرحلة السياحية مثل تحسين تجارب السُيّاح وافساح المجال للنمو المحتمل في المناطق النائية وضمان استدامة السياحة.
إن رفع مستوى التركيز الدولي وتوحيد الجهود بين الدول الأعضاء يعتبر عنصرا اساسيا لتعزيز مرونة
القطاع السياحي كما أنه ركن أساسي للنمو الاجتماعي الاقتصادي المستدام. وعليه، تسعى المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لعام 2020 إلى قيادة الدول نحو تعزيز مجتمعات مستدامة وشمولية من خلال السياحة .
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