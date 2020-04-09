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أصدرت الخطوط السعودية للنقل الجوي، بيانًا توضيحيًّا بشأن ما يتم تداوله عن جدول رحلات المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة؛ مبينةً أن المسودة غير دقيقة.
وأكدت أنها ستتواصل مع جميع المسافرين المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية عن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني؛ وذلك لتأكيد حجوزاتهم وإبلاغهم بمواعيد رحلاتهم.
ودعت الخطوطُ السعودية الجميعَ إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.الخطوط السعودية
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 11:28 AM
دعت الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وبيّنت طريقة تأكيد الحجوزات
أصدرت الخطوط السعودية للنقل الجوي، بيانًا توضيحيًّا بشأن ما يتم تداوله عن جدول رحلات المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة؛ مبينةً أن المسودة غير دقيقة.
وأكدت أنها ستتواصل مع جميع المسافرين المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية عن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني؛ وذلك لتأكيد حجوزاتهم وإبلاغهم بمواعيد رحلاتهم.
ودعت الخطوطُ السعودية الجميعَ إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
، بعد المتداول عن رحلات راغبي العودة.. "الخطوط": مسودة غير دقيقة.. وهكذا نتواصل ،
المصدر : الخليج 365
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