شكرا لمتابعة خبر عن صحة حفر الباطن: فريق متخصص لتقديم الاستشارات الهاتفية حول كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

تنفذ صحة حفر الباطن مبادرة الاستشارات الهاتفية حول فيروس كورونا ويقدمها فريق متخصص في الطب النفسي حيث يتم الرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين المرتبطة بفيروس كورونا في منازلهم دون الحاجة لمراجعة المستشفى حفاظاً على سلامتهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها صحة حفر الباطن خلال الفترة الماضية، التي تسهم في تقديم الدعم اللازم لتهيئة الجوانب الصحية والنفسية للمستفيدين، حيث سيستقبل الفريق الطبي الاستشارات الهاتفية من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً وذلك عبر الهاتف المخصص للاستشارات الطبية .