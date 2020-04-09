شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الخميس تشكلات سحبية ماطرة ومتفاوتة القوة مشابهة على بعض المناطق .
وقال " الزعاق " في تغريدة له على " تويتر " أن السحب الماطرة ستتكون على جنوب غرب وشرق القصيم وغرب وشمال الرياض وأجزاء من الشرقية .
وأضاف أنها ستكون على "عفيف ، والدوادمي ، والقويعية ، وشقراء ، والغاط ، والزلفى ، والمجمعة ، وتمتد إلى غرب الحفر والصمان ، والنعيرية ، والجبيل ،والخفجي .
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