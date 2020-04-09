شكرا لمتابعة خبر عن 6 آلاف طبيب سعودي في حرب مع الوباء في 27 بلد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مصادر عدد أطباء المملكة المبتعثين، في عدد من دول العالم، وهم 6 آلاف طبيب في 27 بلد، والذين يعملون لمواجهة الوباء حيث لاقوا إشادة من الجميع.
وقال طبيب النساء والولادة بجامعة تورونتو بكندا، الدكتور هيثم بغلف، بأن أعداد المرضى هناك في ازدياد، فيما قال المبتعث الحاصل على البورد الأمريكي في الطب الباطني الدكتور محمد سمنودي بأن الأوضاع في أمريكا غاية في الصعوبة.
ولفت إلى أن المشكلة الكبرى التي تواجه الأطباء هي عدم توفر المستلزمات الطبية بشكل كاف لحمايتهم لدى التعامل مع المريض المصاب متابعا أنهم معرضون للعدوى لكنهم توكلوا على الله.
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