شكرا لمتابعة خبر عن 6 آلاف طبيب سعودي في حرب مع الوباء في 27 بلد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر عدد أطباء المملكة المبتعثين، في عدد من دول العالم، وهم 6 آلاف طبيب في 27 بلد، والذين يعملون لمواجهة الوباء حيث لاقوا إشادة من الجميع.

وقال طبيب النساء والولادة بجامعة تورونتو بكندا، الدكتور ‏هيثم ‏بغلف، بأن أعداد المرضى هناك في ازدياد، ‏فيما قال المبتعث الحاصل على البورد الأمريكي في الطب الباطني الدكتور محمد سمنودي بأن الأوضاع في أمريكا غاية في الصعوبة.

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ولفت إلى أن المشكلة الكبرى التي تواجه الأطباء ‏هي ‏عدم توفر المستلزمات الطبية بشكل كاف لحمايتهم ‏لدى ‏التعامل مع المريض المصاب متابعا أنهم معرضون للعدوى لكنهم توكلوا على الله.