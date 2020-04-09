شكرا لمتابعة خبر عن موقف المتزوج بأكثر من زوجة من التنقل أثناء منع التجول 24 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أثار قرار منع التجول لمدة 24 ساعة في عدة مدن ومحافظات التساؤل حول مدى امكانية تنقل الرجل المتزوج بأكثر من زوجة إلى منازله الأخرى .
وأكدت مصادر ، أن قرار منع التجول لا يمنع هذه الحالات من التنقل ، وذلك بإعتبارها حالات إنسانية لتفقد أحوال العائلة والأبناء .
وكانت وزارة الداخلية قد منعت التجول 24 ساعة في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر ، لمحاصرة الفيروس ، مع الأخذ في الإعتبار بالحالات الإنسانية وتعاون الجهات المختصة مع احتياجات المواطنين والمقيمين على وجه السرعة .
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