شكرا لمتابعة خبر عن موقف المتزوج بأكثر من زوجة من التنقل أثناء منع التجول 24 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثار قرار منع التجول لمدة 24 ساعة في عدة مدن ومحافظات التساؤل حول مدى امكانية تنقل الرجل المتزوج بأكثر من زوجة إلى منازله الأخرى .

وأكدت مصادر ، أن قرار منع التجول لا يمنع هذه الحالات من التنقل ، وذلك بإعتبارها حالات إنسانية لتفقد أحوال العائلة والأبناء .

وكانت وزارة الداخلية قد منعت التجول 24 ساعة في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر ، لمحاصرة الفيروس ، مع الأخذ في الإعتبار بالحالات الإنسانية وتعاون الجهات المختصة مع احتياجات المواطنين والمقيمين على وجه السرعة .