شكرا لمتابعة خبر عن حملات صحية لفحص أهالي عدد من الأحياء بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

في إجراء جديد لمحاصرة الفيروس ، نفذت وزارة الصحة حملات لفحص عدد من الأحياء بمحافظة الطائف للتأكد من سلامتهم .

وقامت الفرق الصحية بإستدعاء سكان الأحياء بمكبرات الصوت ، ومن ثم قياس درجة حرارتهم ، ومنهم أهالي حي اليمانية العريق هلى مدار48 ساعة ، بالإضافة إلى وادي النمل الذي استغرقت فيه عملية الفحص 72 ساعة .

وتعتزم وزارة الصحة استمرار تلك الحملات على جميع الأحياء الشعبية وغرف العزاب في إطار جهودها للحد من انتشار العدوى .