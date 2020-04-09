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حملات صحية لفحص أهالي عدد من الأحياء بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

في إجراء جديد لمحاصرة الفيروس ، نفذت وزارة الصحة حملات لفحص عدد من الأحياء بمحافظة الطائف للتأكد من سلامتهم .

وقامت الفرق الصحية بإستدعاء سكان الأحياء بمكبرات الصوت ، ومن ثم قياس درجة حرارتهم ، ومنهم أهالي حي اليمانية العريق هلى مدار48 ساعة ، بالإضافة إلى وادي النمل الذي استغرقت فيه عملية الفحص 72 ساعة .

وتعتزم وزارة الصحة استمرار تلك الحملات على جميع الأحياء الشعبية وغرف العزاب في إطار جهودها للحد من انتشار العدوى .

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