بالتفاصيل ... شرطة الرياض تقبض على شخص ظهر في فيديو بحديث ينافي القيم والأخلاق

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 9 أبريل 2020، بمقاطع فيديو، لشاب سعودي فيديو يتحدث بعبارات لا أخلاقية وخادشة للحياء تنافي عادات وتقاليد ودين المملكة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن جهاز شرطة الرياض ألقت القبض على مواطن ظهر في فيديو لا أخلاقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح التويجري أنه بالإشارة إلى الصور ومقاطع الفيديو المتداوَلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الشخص، تمكنت - بفضل الله - الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من كشف هويته، والقبض عليه، وجميع مرافقيه، وجميعهم من الجنسية اليمنية، ومخالفون لنظام أمن الحدود، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر.

وبين أنه جرى إيقافهم، واتُّخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة، وفق صحيفة سبق المحلية .