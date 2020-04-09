صوره نادرة لسمو ولي العهد مع أخيه الأمير سلطان بن سلمان

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وثقت صورة قديمة صورة نادرة لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع أخيه الأمير سلطان بن سلمان.

كما تضمنت الصورة معالي الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، وهو يتحدث موجهًا كلامه إلى سمو الأمير سلطان بن سلمان .





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