“النيابة” تحقق مع مقيم تعمد “العطاس” تجاه مواد غذائية بأحد المتاجر في تبوك

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باشرت النيابة العامة التحقيق مع مقيم نزع كمامته في أحد المتاجر التموينية بتبوك، وقام بالعطاس متعمداً تجاه مواد غذائية مغلفة. ووجهت النيابة بإجراء الكشف الطبي على المقيم وتوجيه الجهة المختصة لأخذ الإجراءات الاحترازية في محل الواقعة، تحوطاً لإصابته بفيروس كورونا. وحثت النيابة العامة الجميع على التحلي بالحس الديني والآداب الشرعية، واستشعار المسؤولية المجتمعية والنأي بالنفس عن المساءلة الجزائية، والحرص على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.





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