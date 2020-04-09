حلاق سعودي يصوّر مقاطع فيديو لتعليم الآخرين كيفية الحلاقة في المنزل

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أطلق حلاق سعودي من مدينة الأحساء يدعى محمد المهدي، مبادرة لتعليم الآخرين كيفية الحلاقة في المنزل، من خلال تصوير مقاطع فيديو يشرح فيها كيف يمكن للشخص أن يحلق لنفسه.

وقال المهدي في لقائه مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه بعد قرار إغلاق صوالين الحلاقة ضمن الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فكّر في إطلاق تلك المبادرة ووجد تفاعلاً من الناس معها وأصبح الكثيرون ينتظرون مقاطع الفيديو التي يصورها.

وأضاف أن الحلاقة في المنزل ليست صعبة كما يظن البعض، ولكن يجب على الشخص أن يجرب الأمر وبدون التجربة لن يتعلم، مبيناً أن الأدوات اللازمة للحلاقة بسيطة ومتوفرة في الأسواق.