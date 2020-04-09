بالفيديو.. عالم فيروسات: كورونا يتحمل الحرارة حتى 35 درجة.. والصيف مؤثر

أوضح عالم الأبحاث المشارك في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، والمتخصص في الفيروسات، الدكتور نايف الحربي، علاقة الصيف وارتفاع درجة الحرارة بالقضاء على فيروس كورونا.
وقال الحربي خلال استضافته في برنامج «مجمل القول» المذاع على قناة «السعودية»، إن فيروس كورونا يتحمل درجة حرارة تتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة مئوية.
وأضاف الحربي، أن أغلب فيروسات كورونا يطلق عليها اسم نزلات البرد، وهي تأتي أكثر في الشتاء وتنخفض الإصابة بها في الصيف.
وأشار إلى أن فيروس كورونا المستجد مختلف وأقوى، لكن من المحتمل في الصيف ومع درجة الحرارة العالية، أن تقل الحالات المصابة به.
وقال الحربي إن كورونا لن يختفي أو ينقرض لكنه سيكون أقل في عدد الإصابات به خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن غالبية الفيروسات التنفسية يكون موسمها في الشتاء.
وأوضح أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا الإبل) تكثر بعد ولادة الإبل، لأنه ينشط في صغارها، وهذا عادة يكون في ديسمبر، ثم ينتقل من الإبل للإنسان في بداية الربيع.
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