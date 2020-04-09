«الصخري»: رياح نشطة وأتربة وأمطار متفاوتة على عدة مناطق

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الخميس، تشكل سحب رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة قد تصل في بعض السحب الرعدية إلى غزيرة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى أن الحالة تصحب بالبرديات ورياح نشطة نسبيًا تثير الأتربة والغبار.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «حسب آخر التحديثات، متوقع بمشيئة الله خلال ظهيرة ومساء اليوم الخميس 16 شعبان 1441 الموافق 9 أبريل ۲۰۲۰ حتى صباح يوم غدٍ الجمعة، تشكل سحب رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة قد تصل في بعض السحب الرعدية إلى غزيرة وتصحب بالبرديات، أيضًا قد تصحب بعض السحب برياح نشطة نسبيًا تثير الأتربة والغبار».

وأضاف أن تأثير الحالة يكون على أجزاء من منطقة الرياض خصوصًا نواحي محافظات عفيف والقويعية والدوادمي وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة، وقد تشمل العاصمة الرياض والمحافظات المجاورة لها.

وأشار الصخري إلى أن الحالة تشمل أيضًا أجزاء من منطقة القصيم والأفضل جنوب وجنوب شرق إلى شرق منطقة القصيم، وجنوب محافظة حفر الباطن، وأجزاء من الصمان، وأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية والأفضل نواحي الجبيل والنعيرية والسفانية والخفجي.

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