«الأخوة الفلسطينية السعودية» ترفع شكرها للملك سلمان على دعمه الطبي السخي للشعب الفلسطيني

رفعت رابطة الأخوة الفلسطينية السعودية لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، شكرها وعميق امتنانها على الدعم الطبي السخي الذي قدَّمه خادم الحرمين لفلسطين .

وأكَّدت الرابطة على أن الدعم السخي الذي وجَّه خادم الحرمين الشريفين بإرساله للشعب الفلسطيني يتكوَّن من معدات طبية هامة جدًا لمواجهة جائحة كورونا وتفتقدها المنشآت الصحية الفلسطينية، وذلك بهدف الحفاظ على حياة المواطنين الفلسطينيين وتدعيم صمودهم على أرضهم المحتلة .

ونوَّهت الرابطة إلى أنَّ هذا الدعم السعودي السخي ليس غريبًا على بلاد الحرمين وملوكها الميامين منذ عهد المؤسس جلالة الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه.

وأكّدت الرابطة على أن العلاقات التاريخية الفلسطينية السعودية هي علاقات قوية ومتينة وستبقى فلسطين دومًا وفيةً للمواقف السعودية الجليلة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني .

وأشارت الرابطة إلى أنَّ الشعب الفلسطيني يكبر ويثمّن وقفة خادم الحرمين الشريفين إلى جانبه في هذه الجائحة التي تشكل خطورةً بالغةً على حياة المواطنين، مشددة على أن الشعب الفلسطيني الذي يلاقي الخير الدائم من ملوك السعودية سيبقى حافظًا لهذه المواقف التاريخية ووفيًا لها، وسيبقى في الخندق العربي السعودي في مواجهة كل المشاريع التوسعية التي تستهدف مقدرات العرب والمسلمين وكرامتهم .