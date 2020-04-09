بدء إيداع دعم «حساب المواطن» المخصص لشهر أبريل

بدأ برنامج «حساب المواطن»، إيداع الدفعة رقم 29 من مبلغ الدعم في حسابات المستفيدين، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
ونشر «حساب المواطن» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بدأ قبل قليلٍ إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله».
ومنذ بدأ دعم حساب المواطن، يتمّ الصرف للمستفيدين من البرنامج بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.
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