جريفيثس عن وقف إطلاق  النار في اليمن: ممتن للسعودية وتحالف دعم الشرعية

أبدى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيثس ، ترحيبًا كبيرًا بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ويشمل جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية في اليمن.
يأتي إعلان وقف إطلاق النار لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وبناءً على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عموم البلاد لتجنُّب المخاطر الجسيمة للانتشار المحتمل لفيروس كوفيد-19 في اليمن.
وقال جريفيثس: ممتنٌ للمملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية لتمييزهم لحساسية المرحلة التي تمر بها اليمن، وتجاوبهم مع الطبيعة الحرجة لهذه المرحلة، يجب على الأطراف أن تستغل هذه الفرصة وتتوقف فورًا عن كل الأعمال العدائية بشكل عاجل وتمضي قدمًا نحو تحقيق سلام شامل ومستدام.
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