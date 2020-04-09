السعودية اليوم / تسجيل 54 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في تايلاند



بانكوك 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

سجّلت تايلاند 54 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية في تايلاند أن حالتي الوفاة المسجلة لرجل تايلاندي يبلغ من العمر 82 عامًا، ولمواطن فرنسي يبلغ من العمر 74 عامًا، مبينةَ أن الإصابات الجديدة خمس حالات عائدة من إندونيسيا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في تايلاند 2423 إصابة، والوفيات 32 حالة وفاة، بينما تعافى 940 منذ بدء تفشي الفيروس في شهر يناير.

// انتهى //

09:41ت م

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بانكوك 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسسجّلت تايلاند 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.وأوضحت السلطات الصحية في تايلاند أن حالتي الوفاة المسجلة لرجل تايلاندي يبلغ من العمر 82 عامًا، ولمواطن فرنسي يبلغ من العمر 74 عامًا، مبينةَ أن الإصابات الجديدة خمس حالات عائدة من إندونيسيا.وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في تايلاند 2423 إصابة، والوفيات 32 حالة وفاة، بينما تعافى 940 منذ بدء تفشي الفيروس في شهر يناير.// انتهى //09:41ت م0016

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