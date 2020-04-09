السعودية اليوم / شفاء 6 حالات من فيروس كورونا في ليبيا



طرابلس 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد المتعافين من فيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بأن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم أمس 19 عينة للكشف عنها وكانت كل النتائج سالبة، مؤكدًا أن من بين هذه العيانات الحالة الأولى التي اكتشفت في مدينة مصراتة وتماثلت للشفاء وكذا شفاء (5) حالات من المخالطين لها.

وأضاف المركز أنه بذلك يرتفع عدد الحالات المتعافية من مرض كورونا المستجد إلى 8 حالات من أصل 21 حالة مؤكدة في ليبيا.

// انتهى //

09:34ت م

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طرابلس 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ليبيا ليصل إلى 6 حالات، في حين لم تُسجّل أي إصابة جديدة.وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بأن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم أمس 19 عينة للكشف عنها وكانت كل النتائج سالبة، مؤكدًا أن من بين هذه العيانات الحالة الأولى التي اكتشفت في مدينة مصراتة وتماثلت للشفاء وكذا شفاء (5) حالات من المخالطين لها.وأضاف المركز أنه بذلك يرتفع عدد الحالات المتعافية من مرض كورونا المستجد إلى 8 حالات من أصل 21 حالة مؤكدة في ليبيا.// انتهى //09:34ت م0015

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