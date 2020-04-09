السعودية اليوم / الهند تسجل 17 وفاة بفيروس كورونا و540 إصابة



نيودلهي 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

سجّلت الهند 17 حالة وفاة، و540 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان أن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا ارتفع إلى 166 شخصًا، فيما زادت الإصابات إلى 5734 حالة، مبينةً أن 473 مصابًا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج الطبي اللازم وتمام شفائهم.

// انتهى //

09:27ت م

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نيودلهي 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسسجّلت الهند 17 حالة وفاة، و540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان أن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا ارتفع إلى 166 شخصًا، فيما زادت الإصابات إلى 5734 حالة، مبينةً أن 473 مصابًا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج الطبي اللازم وتمام شفائهم.// انتهى //09:27ت م0014

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