السعودية اليوم / السنغال تًسجل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا وثماني حالات شفاء



دكار 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

سجلت السنغال اليوم، سبع إصابات جديدة بفيروس

وكشف مدير مكتب وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية ألويس والي ضيوف أن السلطات السنغالية اتخذت العديد من الاجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، لافتاً إلى أن البلاد سجلت قرابة الـ250 حالة الى حد الان.

// انتهى //

02:51ت م

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دكار 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسسجلت السنغال اليوم، سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني حالات شفاء.وكشف مدير مكتب وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية ألويس والي ضيوف أن السلطات السنغالية اتخذت العديد من الاجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، لافتاً إلى أن البلاد سجلت قرابة الـ250 حالة الى حد الان.// انتهى //02:51ت م0273

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