- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة اعتبارًا من اليوم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد، على أجزاء من: (الباحة، وعسير، والمذنب، وشقراء، وعفيف، والدوادمي، والزلفي، وسدير، والخرمة، ورنية، والصمان، والخفجي، والحفر، وشرق مهد الذهب، وغرب الرس) ورياح متفاوتة السرعة على معظم المناطق".حالة الطقس الأرصاد
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 09:14 AM
توقّع رياح سطحية متفاوتة السرعة على معظم المناطق
تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة اعتبارًا من اليوم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد، على أجزاء من: (الباحة، وعسير، والمذنب، وشقراء، وعفيف، والدوادمي، والزلفي، وسدير، والخرمة، ورنية، والصمان، والخفجي، والحفر، وشرق مهد الذهب، وغرب الرس) ورياح متفاوتة السرعة على معظم المناطق".
، أمطار ليلة الجمعة.. الحصيني يتوقع ملامح خارطة الهطولات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار ليلة الجمعة.. الحصيني يتوقع ملامح خارطة الهطولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.