محمد بن مسعود - الدمام - 09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 08:55 AM تستمر حتى نهاية اليوم الخميس حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للدفعة 29 0 11 2,428 حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للدفعة 29 بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (29)، وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الخميس. الكلمات المفتاحية ، حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للدفعة 29 ،

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