، لليوم الـ3.. ألمانيا تسجل ارتفاعًا "كبيرًا" في تعداد المصابين بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بواقع 4974 خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 108202

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.

وقال المعهد: إن الإصابات بكورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 4974 في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل إجمالي تعداد المصابين بالمرض في البلاد إلى 108202.

ووفق "سكاي نيوز" كذلك، ارتفع عدد الوفيات المسجل بواقع 246؛ ليصل إلى 2107 حالات، حسبما نقلته وكالة "رويترز".

وفي تطبيق صارم لقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، فرضت السلطات غرامات مالية على مَن "يحاول الاقتراب" من شخص آخر في مكان عام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الغرامة المالية الجديدة، تصل قيمتها إلى 440 يورو (475 دولارًا).

وبحسب التعليمات الجديدة، يُحظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة؛ على ألا تقل المسافة بينهما عن متر ونصف المتر.

وكانت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، قد أمرت المواطنين بالتزام منازلهم، وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، مثل شراء الحاجات الأساسية أو الذهاب إلى المستشفى.فيروس كورونا الجديد ألمانيا