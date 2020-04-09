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سجلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة و39 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، صباح اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 204 حالات؛ في حين بلغ عدد الإصابات 10423؛ مشيرة إلى استمرار زيادة الإصابات من الوافدين، وحالات الإصابة في العاصمة سول وضواحيها.
وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن من بين الإصابات الجديدة، تم تسجيل 22 حالة في سول وضواحيها.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 08:54 AM
خلال الساعات الـ24 الماضية.. إجمالي الوفيات 204 والإصابات 10423كوريا الجنوبية تسجل 4 وفيات إضافية و39 إصابة بفيروس كورونا
سجلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة و39 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، صباح اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 204 حالات؛ في حين بلغ عدد الإصابات 10423؛ مشيرة إلى استمرار زيادة الإصابات من الوافدين، وحالات الإصابة في العاصمة سول وضواحيها.
وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن من بين الإصابات الجديدة، تم تسجيل 22 حالة في سول وضواحيها.
، كوريا الجنوبية تسجل 4 وفيات إضافية و39 إصابة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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