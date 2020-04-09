محمد بن مسعود - الدمام - يصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 81865 قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية: إن البر الرئيسي الصيني سجّل يوم الخميس 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 62 قبل يوم. ومن بين هذه الحالات، وصلت 61 حالة من الخارج. وبهذا يصل عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الأربعاء إلى 81865.الصين فيروس كورونا الجديد 09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 08:33 AM Advertisements يصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 81865 البر الرئيسي الصيني يسجل 63 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتيْ وفاة البر الرئيسي الصيني يسجل 63 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتيْ وفاة قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية: إن البر الرئيسي الصيني سجّل يوم الخميس 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 62 قبل يوم. ومن بين هذه الحالات، وصلت 61 حالة من الخارج. وبهذا يصل عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الأربعاء إلى 81865. الكلمات المفتاحية ، البر الرئيسي الصيني يسجل 63 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتيْ وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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