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قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية: إن البر الرئيسي الصيني سجّل يوم الخميس 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 62 قبل يوم.
ومن بين هذه الحالات، وصلت 61 حالة من الخارج.
وبهذا يصل عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الأربعاء إلى 81865.الصين فيروس كورونا الجديد
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 08:33 AM
يصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 81865البر الرئيسي الصيني يسجل 63 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتيْ وفاة
قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية: إن البر الرئيسي الصيني سجّل يوم الخميس 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 62 قبل يوم.
ومن بين هذه الحالات، وصلت 61 حالة من الخارج.
وبهذا يصل عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الأربعاء إلى 81865.
، البر الرئيسي الصيني يسجل 63 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتيْ وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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