، مستجدات كورونا في 4 دول أفريقية.. تسجيل إصابات جديدة ووفيات وتعافٍ ،

محمد بن مسعود - الدمام - السنغال وتونس ومالي وموريتانيا

سجلت السنغال، سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثماني حالات شفاء.

وكشف مدير مكتب وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية ألويس والي ضيوف، أن السلطات السنغالية اتخذت العديد من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد؛ لافتًا إلى أن البلاد سجلت قرابة الـ250 حالة إلى الآن.

تونس.. إجراءات جديدة وعاجلة

أقرت تونس، عددًا من الإجراءات الجديدة والعاجلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ أبرزها منع التنقلات بين المحافظات وعزل المناطق التي تعلنها وزارة الصحة مناطق موبوءة.

كما أقر مجلس وزاري مضيق أشرَفَ عليه رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، عقوبات مالية على المواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي، كما تم إقرار يوم الجمعة عطلة استثنائية للحد من حركة التجول والاقتصار على الضرورة القصوى.

وقد دعا رئيس الحكومة إلى "توظيف جهود كل مؤسسات الدولة في مكافحة الوباء وإلى الصرامة في تطبيق الإجراءات، وإلزام الجميع بتطبيق الحجر الصحي الشامل وكل القرارات المعلنة في إطار مجابهة فيروس كورونا".

موريتانيا.. عدم تسجيل حالات إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم التاسع على التوالي؛ ليظل عدد الحالات المسجلة داخل البلاد على حاله وهو 6 حالات.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم شفاء حالتين، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة منذ دخول هذا الفيروس إلى البلاد.

وتفرض موريتانيا حاليًا الحجر الصحي على 1383 شخصًا، وسط استمرار حملات التوعية حول الوقاية من هذا الفيروس.

مالي: ارتفاع عدد مصابي كورونا

تَسَلّمت مالي، 7.5 أطنان من المعدات الطبية الأساسية، مقدمة من الاتحاد الأوروبي والدنمارك.

وأفادت وكالة أنباء مالي، بأن هذه المساعدات تأتي في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة المالية، قد أعلنت عن تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد المصابين إلى 56 شخصًا؛ فيما تم شفاء 12 شخصًا، ويتابع 44 شخصًا علاجهم في المستشفيات.فيروس كورونا الجديد