، رياح هابطة وغبار.. "المسند": "المراويح" مستمرة وأمطارها بهذه المناطق ،

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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الربيعية اليوم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "تستمر الحالة المطرية الربيعية اليوم (المراويح/ السرايات)، ومن المتوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة على أجزاء محدودة من مناطق شمالي #الشرقية و#الرياض، وعلى #القصيم".
وأضاف: "تنبيه الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار، قد تكون حاضرة مع السحب الركامية".
وتابع: "تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة على أجزاء من مناطق #المدينة #حائل #القصيم".حالة الطقس الأرصاد
رياح هابطة وغبار.. "المسند": "المراويح" مستمرة وأمطارها بهذه المناطقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-09
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الربيعية اليوم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "تستمر الحالة المطرية الربيعية اليوم (المراويح/ السرايات)، ومن المتوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة على أجزاء محدودة من مناطق شمالي #الشرقية و#الرياض، وعلى #القصيم".
وأضاف: "تنبيه الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار، قد تكون حاضرة مع السحب الركامية".
وتابع: "تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة على أجزاء من مناطق #المدينة #حائل #القصيم".
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:31 AM
الحالة الربيعية تتواصل.. غربية نشطة بالمناطق المفتوحة وعلى بعض الأجزاء
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الربيعية اليوم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "تستمر الحالة المطرية الربيعية اليوم (المراويح/ السرايات)، ومن المتوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة على أجزاء محدودة من مناطق شمالي #الشرقية و#الرياض، وعلى #القصيم".
وأضاف: "تنبيه الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار، قد تكون حاضرة مع السحب الركامية".
وتابع: "تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة على أجزاء من مناطق #المدينة #حائل #القصيم".
، رياح هابطة وغبار.. "المسند": "المراويح" مستمرة وأمطارها بهذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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