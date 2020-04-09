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قال المحترف البيروفي في نادي الهلال أندريه كاريلو إنه لن يترك الهلال وإنه لا يفكر في العودة للدوريات الأوروبية، وذلك في رده على طلب المدرب ريكاردو جاريكا مدرب منتخب بيرو.
وقال كاريلو في تصريحات نقلتها صحيفة "rpp": "أنا سعيد في الهلال .. حققت معهم البطولات وجماهير النادي ومسؤوليه يعاملونني بطريقة رائعة فلماذا أرحل عن الفريق؟".
وتابع:"طلب مني جاريكا الرحيل عن الهلال والانتقال لدوري أكثر تنافسي لكني أخبرته بأنني لن أرحل عن الهلال ولا توجد لدي خطط للعودة للدوريات الأوروبية من جديد".
وانضم كاريلو لنادي الهلال مطلع الموسم الحالي بصورة نهائية مدة أربعة مواسم قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي بعد موسم قضاه إعارة مع النادي السعودي قدم فيه مستويات أكثر من رائعة.
"كاريلو": مدرب "البيرو" طلب رحيلي عن "الهلال" وأخبرته أني لن أترك "الزعيم"محمد السيّد الخليج 365 2020-04-09
قال المحترف البيروفي في نادي الهلال أندريه كاريلو إنه لن يترك الهلال وإنه لا يفكر في العودة للدوريات الأوروبية، وذلك في رده على طلب المدرب ريكاردو جاريكا مدرب منتخب بيرو.
وقال كاريلو في تصريحات نقلتها صحيفة "rpp": "أنا سعيد في الهلال .. حققت معهم البطولات وجماهير النادي ومسؤوليه يعاملونني بطريقة رائعة فلماذا أرحل عن الفريق؟".
وتابع:"طلب مني جاريكا الرحيل عن الهلال والانتقال لدوري أكثر تنافسي لكني أخبرته بأنني لن أرحل عن الهلال ولا توجد لدي خطط للعودة للدوريات الأوروبية من جديد".
وانضم كاريلو لنادي الهلال مطلع الموسم الحالي بصورة نهائية مدة أربعة مواسم قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي بعد موسم قضاه إعارة مع النادي السعودي قدم فيه مستويات أكثر من رائعة.
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
01:57 AM
قال إنه سعيد جدًا في الهلال ولا توجد لديه خطط للعودة لـ "أوروبا"
قال المحترف البيروفي في نادي الهلال أندريه كاريلو إنه لن يترك الهلال وإنه لا يفكر في العودة للدوريات الأوروبية، وذلك في رده على طلب المدرب ريكاردو جاريكا مدرب منتخب بيرو.
وقال كاريلو في تصريحات نقلتها صحيفة "rpp": "أنا سعيد في الهلال .. حققت معهم البطولات وجماهير النادي ومسؤوليه يعاملونني بطريقة رائعة فلماذا أرحل عن الفريق؟".
وتابع:"طلب مني جاريكا الرحيل عن الهلال والانتقال لدوري أكثر تنافسي لكني أخبرته بأنني لن أرحل عن الهلال ولا توجد لدي خطط للعودة للدوريات الأوروبية من جديد".
وانضم كاريلو لنادي الهلال مطلع الموسم الحالي بصورة نهائية مدة أربعة مواسم قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي بعد موسم قضاه إعارة مع النادي السعودي قدم فيه مستويات أكثر من رائعة.
، "كاريلو": مدرب "البيرو" طلب رحيلي عن "الهلال" وأخبرته أني لن أترك "الزعيم" ،
المصدر : الخليج 365
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