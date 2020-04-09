شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتشمل تأثيراتها تدني مدى الرؤية في المدينة المنورة، ومحافظتي الحناكية، والمهد.

وبينت أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.