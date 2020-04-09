شكرا لمتابعة خبر عن عمالة تحول منزلا لمستودع لصناعة المعسل في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): نجحت بلدية شرق الطائف بمشاركة الجهات الأمنية، في ضبط عمالة حولت منزلا شعبيا إلى مستودع لصناعة المعسل والجراك. نجحت بلدية شرق الطائف بمشاركة الجهات الأمنية، في ضبط عمالة حولت منزلا شعبيا إلى مستودع لصناعة المعسل والجراك. وكشف أمانة الطائف، أن المستودع يتبع لأحد محلات المعسل، وعُثر بداخله على مواد مجهولة المصدر. وتبين أن المستودع مخالفا للاشتراطات الصحية، ويعمل دون ترخيص. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمالة تحول منزلا لمستودع لصناعة المعسل في الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.