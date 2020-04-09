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حقيقة وجود حالة إصابة بالفيروس في مخبز شهير بالدمام

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

تداولت في الساعات القليلة الماضية، أنباء حول وجود حالة مصابة بفيروس المستجد، بأحد المخابز الشهيرة في الدمام.

ومن جانبه، نفت إدارة المخبز ما تم تداوله، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

ولفتت إدارة المخبز إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مصدر الشائعة.

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