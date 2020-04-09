شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة وجود حالة إصابة بالفيروس في مخبز شهير بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):تداولت في الساعات القليلة الماضية، أنباء حول وجود حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بأحد المخابز الشهيرة في الدمام.
ومن جانبه، نفت إدارة المخبز ما تم تداوله، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
ولفتت إدارة المخبز إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مصدر الشائعة.
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