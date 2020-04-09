مرفق الرابط.. حساب المواطن يجري تعديلات على ضوابط الدعم التي يقدمها لمواطنيه تعرف عليها

بدأ برنامج حساب المواطن بتطبيق تعديل ضوابط الدعم، التي تشمل الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد، إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، حيث يهتم المواطنون السعوديون بحساب المواطن الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لخدمة مواطنيها ومساعدتهم، ويهتمون بموعد صرف دفعة حساب المواطن.

وأوضح البرنامج أن إجمالي مخصصات الدعم المقدمة من البرنامج منذ انطلاقته حتى الدفعة الأخيرة بلغ أكثر من 68.8 مليار ريال، وأنه يستفيد من البرنامج حاليًا أكثر من 12.7 مليون مستفيد من إجمالي المسجلين البالغ عددهم نحو 15 مليون شخص.

ومن المقرر أن تصرف السعودية حساب المواطن في موعد اليوم العاشر من الشهر الميلادي من كل شهر، وعمد برنامج حساب المواطن إلى فرض تعديلات جديدة تضمنت تعليق استقبال أي طلبات جديدة للحصول على الدعم بالإضافة لمنح المستقلّين شهرين لتقديم إثباتات توضح استقلالية المسكن لكل فرد تبلغ سنه 18 عاماً أو أكثر، كما وعمد البرنامج من خلال التعديلات إلى تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتقدم لكم وكالة سوا الاخبارية تفاصيل تطبيق تعديل ضوابط الدعم الذي اعتمدها برنامج حساب المواطن في السعودية في النقاط التالية:

تضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للحصول على الدعم بعد صرف الدعم لشهر مارس 2020م، ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو من لم تتم دراسة أهليته

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تضمنت التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد تبلغ سنه 18 عاماً أو أكثر، كون الأسرة تشترك في استهلاك الطاقة، حيث اتضح أن هناك فئات معينة من الأفراد المسجلين كمستقلين لا يستوفون معايير الاستحقاق لأنهم يسكنون مع أسرهم.

تضمنت التعديلات أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز ذلك الحد مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م (بنزين 91: 1.55 ريال /لتر، وتعرفة الكهرباء 0.18 هللة/ كيلو واط).

ملاحظة: يحتمل أن يكون حساب دعم المواطن ورابط التسيجل في دعم المواطن متعطل حالياً لأسباب فنية نتيجية زيادة الضغط.

في حال كان المستفيد مستوفيا لشروط الأهلية والاستحقاق يمكنه استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم التي ستصل من البرنامج من خلال الرابط (اضغط هنا)

الجدير بالذكر أن حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي يعمل علي تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها، ولتخفيف الأعباء عنهم.