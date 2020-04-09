الخطوط السعودية تُصدر بياناً بشأن جدول رحلات المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة

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أصدرت الخطوط السعودية للنقل الجوي بياناً توضيحياً بشأن ما يتم تداوله عن جدول رحلات المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة، مبينةً أن المسودة غير دقيقة.
وأكدت أنها ستتواصل مع جميع المسافرين المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية عن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني، وذلك لتأكيد حجوزاتهم وإبلاغهم بمواعيد رحلاتهم.
ودعت الخطوط السعودية الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
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