الطائف: فحص سكان عدد من الأحياء للتأكد من خلوهم من أعراض “كورونا”

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قامت الفرق الصحية بمحافظة الطائف بفحص سكان عدد من الأحياء، والكشف على درجات حرارتهم للتأكد من خلوهم من أعراض فيروس كورونا المستجد.
وبينت مصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن الفرق الصحية استعانت بمكبرات الصوت لاستدعاء سكان حي اليمانية أحد أقدم الأحياء في المدينة الذي يشتهر بشوارعه الضيقة، وطلبت منهم الوقوف أمام منازلهم لفحص درجات حرارتهم، واستغرق ذلك نحو 48 ساعة.
وأشارت المصادر إلى أن الفحص شمل كذلك حي وادي النمل القديم وتواصلت مهمة الفحص لنحو 72 ساعة، مبينة أن الزيارات ستشمل كل الأحياء الشعبية وغرف العزاب والمواقع التي يقطنونها من أجل إخضاعهم للفحص البصري.
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