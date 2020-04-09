هل يتنقل المتزوج بأكثر من زوجة أثناء فترة منع التجول؟

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في الوقت الذي صدر قرار منع التجول لمدة 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات بهدف الحد من انتشار فايروس كورونا «كوفيد 19»، تساءل عدد من المتزوجين بأكثر من زوجه ولديه عدة مساكن يبيت فيها، عن إمكانية خروجه من منزل لآخر

كشفت مصادر أن الشخص المتزوج بأكثر من زوجة، ويرغب في التنقل بين مساكن زوجاته لتفقد أحوال عائلته واحتياجاتها، يدخل ضمن مراعاة الظروف الإنسانية

يذكر أن قرار منع التجول يراعي الصالح العام والحالات الإنسانية والحرجة، ما يؤكد تكامل القرار وملاءمته مع حاجات الأفراد والظروف الإنسانية

