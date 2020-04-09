تعليق مدير جامعة الإمام على أستاذ جامعي يلزم الطلاب بحلف اليمين

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عرض الإعلامي خالد العقيلي، مقدم برنامج “كلنا مسؤول” على قناة السعودية، نموذج اختبار جامعي أونلاين لطلاب جامعة الإمام محمد بن سعود.
وتضمن الاختبار، إلزام الطلاب بحلف يمين بأنهم لم يقوموا بالغش في الاختبار، وذلك خلال استضافته مديري الجامعات بالبرنامج، مساء اليوم.
وفي هذا السياق، علق مدير جامعة الإمام، الدكتور أحمد العامري، على ذلك، بقوله: “إن الجامعة اتخذت الإجراء اللازم مع أستاذ المقرر الذي قدم اعتذاره، مبينًا أن ذلك كان من حرصه.
وأضاف العمري: “يجب أن تكون ثقتنا في الطالب كبيرة”، مشددًا على أن الجامعة لا تقر مثل هذا السلوك.
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