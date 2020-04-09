إيقاف عملين إعلاميين وفتح تحقيق عاجل بعد امتعاض أهالي عسير

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تقدمت إمارة منطقة عسير، نيابة عن أهالي المنطقة، بجزيل التقدير لوزارة الإعلام ومن خلالها للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، على سرعة إيقافها منتجين إعلاميين بثتهما إحدى القنوات الفضائية، بناءً على امتعاض شريحة كبيرة من أهالي المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي المكلف لإمارة منطقة عسير سلطان الأحمري إن الهيئة وجهت مباشرة باعتماد إيقافهما بجميع حلقاتهما على جميع القنوات التلفزيونية، والمنصات الإلكترونية التابعة للمجموعة المنتجة، وعدم إعادة بثهما إلا بعد مراجعة المحتوى، وأخذ موافقة الهيئة.

كما فتحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مجريات التحقيق مع المجموعة الإعلامية الناشرة، والجهة المنتجة، حول المخالفات التي تم ارتكابها للرفع للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية.

