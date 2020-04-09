التحالف يعلن وقف إطلاق نار شاملاً في اليمن لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الخميس

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي – أمس (الأربعاء) – إن قيادة التحالف تعلن وقف إطلاق نار شاملا في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وأوضح أن وقف إطلاق النار سيبدأ مفعوله اليوم (الخميس) الموافق 9 إبريل 2020 عند الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي.

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وأفاد المالكي بأن قيادة التحالف اتخذت هذا القرار انطلاقاً من إعلانها السابق في تاريخ 25 مارس 2020 المتضمن تأييد قرارات الحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا الجديد.

وتابع بأن القرار يدعم كذلك دعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي.

وأكد العقيد المالكي أن القرار يعبر كذلك عن جدية التحالف ورغبته في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعها من الانتشار.

