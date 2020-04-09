الصحة لمن زار مخبز بردري: اعزلوا أنفسكم فورًا

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دعت وزارة الصحة مَن زار مخبز بردري بجوار الدانوب فرع الخالدية بتاريخ 14/ 18/ 1441هـ لعزل نفسه فورًا، لمدة 14 يومًا، والتسجيل بتطبيق تطمن على الرابط: (هنا)؛ بسبب تسجيل حالة مؤكدة بفيروس كورونا في نفس المكان.

وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمي، إلى أنه في حال ظهرت على من زار المخبز حرارة أو كحة أو ضيق في التنفس فعليه الاتصال على 937.

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وكانت المملكة قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانًا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

