خالد بن سلمان: السعودية دعمت اليمن بـ25 مليون دولار إضافية لمواجهة «كورونا»

أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، أنَّ عدم استجابة ميليشيا الحوثي لدعوات التحالف اليوم للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرِّض أبناء اليمن كافة لمزيدٍ من المعاناة وسيتحمَّل هو وزرها.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الأمير خالد بن سلمان إلى الشعب اليمني العربي الأبِيِّ ليس تابعًا لأحدٍ، وهذه فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران.

وقال: إنَّ المملكة العربية السعودية ساهمت بمبلغ 500 مليون دولار، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و 25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا.

وتابع: بناءً على دور المملكة الرائد، وسعيها الدائم للسلام، ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة في هذه الظروف الصعبة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف لدعم الشرعية في اليمن عن مبادرة شاملة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.