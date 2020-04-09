السعودية اليوم / تونس تقر اجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا



تونس 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس

اقرت تونس اليوم، عدداً من الاجراءات الجديدة والعاجلة للحد من إنتشار فيروس

كما اقر مجلس وزاري مضيق اشرف عليه رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، عقوبات مالية على المواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي، كما تم اقرار يوم الجمعة عطلة إستثنائية للحد من حركة الجولان والاقتصار على الضرورة القصوى

وقد دعا رئيس الحكومة إلى "توظيف جهود كل مؤسسات الدولة في مكافحة الوباء وإلى الصرامة في تطبيق الإجراءات وإلزام الجميع بتطبيق الحجر الصحي الشامل وكل القرارات المعلنة في إطار مجابهة فيروس الكورونا".

// انتهى //

02:37ت م

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تونس 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واساقرت تونس اليوم، عدداً من الاجراءات الجديدة والعاجلة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، ابرزها منع التنقلات بين المحافظات وعزل المناطق التي تُعلنها وزارة الصحة مناطق موبوءة.كما اقر مجلس وزاري مضيق اشرف عليه رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، عقوبات مالية على المواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي، كما تم اقرار يوم الجمعة عطلة إستثنائية للحد من حركة الجولان والاقتصار على الضرورة القصوىوقد دعا رئيس الحكومة إلى "توظيف جهود كل مؤسسات الدولة في مكافحة الوباء وإلى الصرامة في تطبيق الإجراءات وإلزام الجميع بتطبيق الحجر الصحي الشامل وكل القرارات المعلنة في إطار مجابهة فيروس الكورونا".// انتهى //02:37ت م0270

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