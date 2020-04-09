" الحياة الفطرية " تتبع صائدي أحد الوعول النادرة بعسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): على خلفية مقطع فيديو متداول لصيد جائر لأنثى وعل حامل بمنطقة عسير، أصدرت الهيئة على خلفية مقطع فيديو متداول لصيد جائر لأنثى وعل حامل بمنطقة عسير، أصدرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية بيانا علّقت خلاله على الواقعة. وأكدت الهيئة، في البيان أنه جار استكمال الإجراءات النظامية وتتبع المخالفين، لإلقاء القبض عليهم وتطبيق العقاب الرادع بحقهم. وشددت الهيئة، على ضرورة التقيد بأنظمة المحافظة على الحياة الفطرية، مبينةً أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية.

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