شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيؤدي إلى أمر لا يُحمد عقباه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، أمس الأربعاء، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد

وشدد العبدالعالي، على أن عدم الإلتزام بالإجراءات سيؤدي إلى أمر لا يُحمد عقباه، موضحًا أن وصول أي مجتمع لعدد إصابات ووفيات ضخم يعكس الإهمال وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى وجود سيناريوهات تحتمل وصول عدد الإصابات في المملكة لمئات الألوف، مؤكدًا أن التقيد بهذه الإجراءات الاستباقية سيجعل المجتمع في حماية من الوصول لأعداد كبيرة من الإصابات أو الوفيات.