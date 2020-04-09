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آل جابر: ٥٠٠ مليون دولار لمكافحة كورونا في اليمن
الخميس 9 أبريل 2020
غرد منذ قليل، محمد آل جابر سفير المملكة العربية السعودية في دولة اليمن، على حسابة الشخصي بـ"تويتر"، وتحدث عن دور المملكة مع الشعب اليمني اقتصادياً وصحياً لمواجهة فيروس الكورونا، وأشار إلى تخصيص "٥٠٠ مليون دولار"، ومنهم "٢٥ مليون دولار" لمكافحة الكورونا.
ويقول آل جابر في تغريدته: "تقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني الشقيق اقتصاديا وإغاثيا وصحيا لمواجهة فيروس الكورونا، ولهذا خصصت ٥٠٠ مليون دولار، لخطة الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة لليمن، منها مبلغ ٢٥ مليون دولار لمكافحة الكورونا".
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