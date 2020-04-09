شكرا لقرائتكم خبر عن 400 قائد كشفي يشاركون في «التدابير الوقائية» والان نبدء بالتفاصيل

شارك 400 قائد ورائد كشفي ضمن الفريق التطوعي الكشفي بتعليم المنطقة الشرقية في حملة التدابير الاحترازية من وباء كورونا المستجد وذلك بتوعية وقياس الحرارة لمرتادي مراكز التموين الغذائي بمختلف مدن المنطقة ومحافظاتها وذلك بتوجيه ومتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن هذه الحملة التطوعية لرجال الكشافة التي أطلقها النشاط الطلابي بتعليم الشرقية تأتي متسقة مع أهداف مفهوم العمل التطوعي وذلك لمساندة كافة القطاعات الصحية والجهات المعنية لمواجهة هذا الوباء والعمل على تأسيس ثقافة اتباع التعليمات وتطبيقها.

وأشار الباحص إلى أن العمل الكشفي بتعليم الشرقية له إسهامات كثيرة وذلك من خلال تبني القيم النبيلة والفاضلة والتي تنعكس من ناحية إيجابية على أبنائنا الطلاب وتزيد من ثقافة العمل التطوعي لديهم ورفع مستوى المسؤولية، لا سيما في مثل هذه المشاركة التي يقدمونها توعية لمرتادي هذه المراكز من وباء كورونا حيث يتصف الفريق الكشفي التطوعي بروح المثابرة والإقدام والعمل الجماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف.

وألمح الباحص بأن الفريق يتكون من 400 عضو فاعل من قادة العمل الكشفي والجوالة حيث يتمركزون في عدد من مراكز التموين الغذائي في مختلف مدن المنطقة الشرقية حيث تم تدريبهم على كيفية العمل التثقيفي وأهم الرسائل التوعوية المقدمة للمتسوقين في هذه المراكز.