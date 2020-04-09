شكرا لقرائتكم خبر عن 65 ألف لتر مواد معقمة لتطهير نصف أحياء رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. صالح القرني أن آليات وأجهزة بلدية المحافظة لا تزال تعمل في تعقيم وتطهير أحياء وشوارع المحافظة.
وأشار القرني إلى أن عملية التطهير والتعقيم للمحافظة تأتي ضمن الاحترازات والإجراءات المتبعة لمكافحة وتفشي فيروس كورونا، وأضاف أن حملات التطهير والتعقيم تتم تحت إشراف إدارة الخدمات ممثلة بمديرها ناصر التميمي، وشمل التطهير 5 أحياء بالمحافظة إلى الآن، وسيستمر العمل في الأحياء الباقية.
وقد استخدمنا أثناء الحملات 10 مركبات ومعدات، بالإضافة لـ50 عاملًا واستمر العمل لمدة 12 ساعة يوميًا.
وأبان القرني أن عملية التعقيم والتطهير واستمراريتها لم تقتصر على العمل بالمركبات والسيارات فقط، بل هناك فريق من العمال المترجّلين ويبلغ عددهم 10 عمال، يقومون بدور بارز في عمليات التطهير، سواء كان التطهير لواجهات المنازل، أو للمحلات والشوارع والمشايات والحاويات المنتشرة في المحافظة.
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