اخبار السعوديه

65 ألف لتر مواد معقمة لتطهير نصف أحياء رأس تنورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 65 ألف لتر مواد معقمة لتطهير نصف أحياء رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

أنهت بلدية محافظة رأس تنورة تعقيم وتطهير حوالي 50 % من مواقع وأحياء المحافظة، وتم استخدام أكثر من 65 ألف لتر من المواد المطهرة والمعقمة والسائلة أثناء عملية التعقيم التي شملت الأحياء والشوارع المحيطة بها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. صالح القرني أن آليات وأجهزة بلدية المحافظة لا تزال تعمل في تعقيم وتطهير أحياء وشوارع المحافظة.

وأشار القرني إلى أن عملية التطهير والتعقيم للمحافظة تأتي ضمن الاحترازات والإجراءات المتبعة لمكافحة وتفشي فيروس ، وأضاف أن حملات التطهير والتعقيم تتم تحت إشراف إدارة الخدمات ممثلة بمديرها ناصر التميمي، وشمل التطهير 5 أحياء بالمحافظة إلى الآن، وسيستمر العمل في الأحياء الباقية.

وقد استخدمنا أثناء الحملات 10 مركبات ومعدات، بالإضافة لـ50 عاملًا واستمر العمل لمدة 12 ساعة يوميًا.

وأبان القرني أن عملية التعقيم والتطهير واستمراريتها لم تقتصر على العمل بالمركبات والسيارات فقط، بل هناك فريق من العمال المترجّلين ويبلغ عددهم 10 عمال، يقومون بدور بارز في عمليات التطهير، سواء كان التطهير لواجهات المنازل، أو للمحلات والشوارع والمشايات والحاويات المنتشرة في المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 65 ألف لتر مواد معقمة لتطهير نصف أحياء رأس تنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا