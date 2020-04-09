شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة رسالة ماجستير «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل
وتناولت رسالة الماجستير بالبحث مراكز رعاية الموهوبين في تنمية القيم لدى الطلاب في الأحساء، وتمت المناقشة الخميس الماضي، وتم إجازة الرسالة، وضم فريق المناقشة كلاً من د. فتحي أبوناصر مشرفاً ومقرراً، ود. عبدالحميد العرفج ممتحناً داخلياً، ود. فرتاج الزوين ممتحناً خارجياً.
وبين الطالب عماد الرمضان أن تجربة المناقشة عن بعد كانت ثرية، وفتحت المجال أمام توظيف التقنية والاستفادة منها في تيسير العملية التعليمية، وهو ما تهدف له وزارة التعليم عبر استمرار العملية التعليمية عبر الاستفادة مما وفرته الدولة- رعاها الله- من أحدث أنواع التقنيات ووسائل التواصل الحديثة، وقدم الرمضان شكره لمدير جامعة الملك فيصل ولكلية التربية على جهودهم في تسهيل عملية المناقشة التي تمت بسلاسة.
يذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ناقشت نحو 12 رسالة دكتوراة وماجستير عن بعد منذ بدء أزمة كورونا، كما شهدت جامعة الملك فيصل مناقشة رسالة ماجستير عن بعد لطالبة في قسم الإرشاد الطلابي.
كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة رسالة ماجستير «أون لاين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.