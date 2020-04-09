شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة رسالة ماجستير «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أجبرت الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، قسم التربية الخاصة بجامعة الملك فيصل، على مناقشة رسالة ماجستير عن بعد «أون لاين»، وتوزع أعضاء لجنة المناقشة كل في مكاتبهم في جامعة الملك فيصل وجامعة الطائف، فيما كان الطالب في منزله، في حالة تعد الأولى التي تتم فيها المناقشة بهذه الآلية بالجامعة.

وتناولت رسالة الماجستير بالبحث مراكز رعاية الموهوبين في تنمية القيم لدى الطلاب في الأحساء، وتمت المناقشة الخميس الماضي، وتم إجازة الرسالة، وضم فريق المناقشة كلاً من د. فتحي أبوناصر مشرفاً ومقرراً، ود. عبدالحميد العرفج ممتحناً داخلياً، ود. فرتاج الزوين ممتحناً خارجياً.

وبين الطالب عماد الرمضان أن تجربة المناقشة عن بعد كانت ثرية، وفتحت المجال أمام توظيف التقنية والاستفادة منها في تيسير العملية التعليمية، وهو ما تهدف له وزارة التعليم عبر استمرار العملية التعليمية عبر الاستفادة مما وفرته الدولة- رعاها الله- من أحدث أنواع التقنيات ووسائل التواصل الحديثة، وقدم الرمضان شكره لمدير جامعة الملك فيصل ولكلية التربية على جهودهم في تسهيل عملية المناقشة التي تمت بسلاسة.

يذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ناقشت نحو 12 رسالة دكتوراة وماجستير عن بعد منذ بدء أزمة كورونا، كما شهدت جامعة الملك فيصل مناقشة رسالة ماجستير عن بعد لطالبة في قسم الإرشاد الطلابي.