شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق عيادة الحوامل بمستشفى «ولادة الأحساء» مؤقتا والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء، العيادات الخارجية للحوامل وأمراض النساء، بصفة مؤقتة، حتى إشعار آخر، مع استمرار عيادة الحوامل للحالات عالية الخطورة فقط، وذلك ضمن الخطوات الاحترازية، لمواجهة فيروس « كورونا » المستجد.

ومكّنت إدارة المستشفى، المرضى، من التواصل هاتفيًا على الرقم «0135927944»، أو على نفس الرقم من خلال تطبيق «واتس آب»، وذلك أثناء الدوام الرسمي، من الساعة التاسعة صباحًا، إلى الساعة الثانية مساء.

وحرصت صحة الأحساء على التواصل مع مختلف الشرائح المجتمعية في مدن الأحساء وبلداتها وهِجرها، للتوعية بمخاطر فيروس «كورونا»، وكيفية الوقاية منه، والتعامل معه، وحذرت من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنوّه إليها الجهات المختصة.