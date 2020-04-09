شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة إلكترونية للحد من كورونا بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

فعلت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل، الدعوة الإلكترونية وإقامة البرامج التوجيهية والدعوية من خلال التقنية. ويأتي ذلك انطلاقا من التوجيهات والتنظيمات الاحترازية التي أقرتها حكومتنا الرشيدة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الموارد البشرية. وأقيمت المحاضرات والكلمات بجميع اللغات والتي دعت الجميع للتقيد بالتوجيهات التي تصدر من الجهات الحكومية للحد من انتشار الفيروس، كما انطلقت الدعوة الإلكترونية لدعوة غير المسلمين للإسلام، وأثمرت خلال ثلاثة عشر يومًا دخول أكثر من 30 شخصا للإسلام.

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